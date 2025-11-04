माधुरी दीक्षित को इवेंट में देरी से पहुंचना पड़ा महंगा (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@madhuridixitnene)

माधुरी दीक्षित को देरी से पहुंचना पड़ा महंगा, लोग बोले- समय की बिल्कुल भी चिंता नहीं

लेखन ज्योति सिंह 09:51 am Nov 04, 202509:51 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित वैसे तो विवादों से दूर रहती हैं। अब कुछ ऐसा देखने को मिला जिसके चलते लोग उन्हें बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं। पूरा मामला कनाडा टूर से जुड़ा हुआ है, जहां अभिनेत्री का एक टूर था। उस इवेंट में उनके चाहने वाले बेसब्री से उनके आने का इंतजार कर रहे थे। माधुरी किसी वजह से देरी से पहुंची तो इवेंट का पूरा माहौल ही बिगड़ गया। आइए जानते हैं पूरा मामला।