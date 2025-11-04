माधुरी दीक्षित को देरी से पहुंचना पड़ा महंगा, लोग बोले- समय की बिल्कुल भी चिंता नहीं

माधुरी दीक्षित को देरी से पहुंचना पड़ा महंगा, लोग बोले- समय की बिल्कुल भी चिंता नहीं
क्या है खबर?
बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित वैसे तो विवादों से दूर रहती हैं। अब कुछ ऐसा देखने को मिला जिसके चलते लोग उन्हें बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं। पूरा मामला कनाडा टूर से जुड़ा हुआ है, जहां अभिनेत्री का एक टूर था। उस इवेंट में उनके चाहने वाले बेसब्री से उनके आने का इंतजार कर रहे थे। माधुरी किसी वजह से देरी से पहुंची तो इवेंट का पूरा माहौल ही बिगड़ गया। आइए जानते हैं पूरा मामला।
आलोचना
लोगों ने माधुरी की आलोचना करनी शुरू की
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें माधुरी को स्टेज पर डांस परफॉर्म करते देखा जा सकता है। दावा किया गया है कि इस इवेंट में अभिनेत्री 3 घंटे की देरी से पहुंची थीं। वीडियो साझा करने वाले ने कैप्शन में लिखा, 'अगर मैं आपको एक सलाह दे सकता हूं, तो माधुरी के टूर में शामिल न हों... अपना पैसा बचाएं।' उन्होंने इस इवेंट को 'अव्यवस्थित', 'समय की बर्बादी' और 'खराब रूप से आयोजित' कहा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए माधुरी का टूर वीडियो
Madhuri Dixit in Toronto 🔥♥️😍 #MadhuriDixit pic.twitter.com/ky7z8LTLHl— Piyumi ❤️ Madhuri (@__MDsPIYUMI__) November 3, 2025
प्रतिक्रिया
सोशल मीडिया पर लोग दे रहे प्रतिक्रिया
एक यूजर ने गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, 'ये सबसे घटिया शो है जिसे कोई देख सकता है। दर्शकों के समय की बिल्कुल भी चिंता नहीं। 3 घंटे देरी और फिर बेकार की बातों से भरा।' वहीं कुछ लोगों ने आयोजकों से टिकट के पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि माधुरी की तरह ही साल 2025 की शुरुआत में, गायिका नेहा कक्कड़ को मेलबर्न कॉन्सर्ट में देरी से पहुंचने पर काफी ट्रोल किया गया था।