'धुरंधर' पर आया अपडेट (तस्वीर: एक्स/@RanveerSingh)

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' पर आया अपडेट, दिवाली से पहले मेकर्स देंगे ये बड़ा तोहफा

लेखन ज्योति सिंह 01:04 pm Oct 13, 202501:04 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धुरंधर' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। 6 जुलाई को अभिनेता के जन्मदिन पर फिल्म का पहला लुक टीजर जारी किया गया था। टीजर में 'ना दे दिल परदेसी नू' गाने का एक भाग प्रस्तुत किया था, जिसे सुनने के बाद लोगों का उत्साह सांतवें आसमान पर पहुंच गया। दिवाली के मौके पर निर्माताओं ने फैंस को बड़ा तोहफा देने का मन बना लिया है, जो बेशक और उत्साह बढ़ाएगा। आजए जानते हैं।