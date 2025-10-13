रणवीर सिंह की 'धुरंधर' पर आया अपडेट, दिवाली से पहले मेकर्स देंगे ये बड़ा तोहफा

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' पर आया अपडेट, दिवाली से पहले मेकर्स देंगे ये बड़ा तोहफा
क्या है खबर?
रणवीर सिंह की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धुरंधर' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। 6 जुलाई को अभिनेता के जन्मदिन पर फिल्म का पहला लुक टीजर जारी किया गया था। टीजर में 'ना दे दिल परदेसी नू' गाने का एक भाग प्रस्तुत किया था, जिसे सुनने के बाद लोगों का उत्साह सांतवें आसमान पर पहुंच गया। दिवाली के मौके पर निर्माताओं ने फैंस को बड़ा तोहफा देने का मन बना लिया है, जो बेशक और उत्साह बढ़ाएगा। आजए जानते हैं।
रिलीज
रीक्रिएटेड वर्जन रिलीज करेंगे निर्माता
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्र ने फिल्म पर अपडेट देते हुए कहा, "'जोगी' उर्फ 'ना दे दिल परदेसी नू' का एक वर्जन है , 15 अक्टूबर को इसे रिलीज किया जाएगा। इसका उद्देश्य उत्साह को बढ़ाना और फिल्म को फिर से फोकस में लाना है।" रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि 'ना दे दिल परदेसी नू' की रिलीज से उन अफवाहों पर विराम लग जाएगा, जिसमें कहा जा रहा था कि फिल्म की रिलीज टल सकती है।
कास्ट
'धुरंधर' की कास्ट और निर्देशक
आदित्य धर की निर्देशित फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इसमें रणवीर के अलावा संजय दत्त, आर. माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल अहम किरदार में हैं। वहीं सारा अर्जुन फिल्म में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर नजर आएंगी। बता दें कि सारा फिल्म 'पोन्नियिन सेल्वन' में ऐश्वर्या राय के बचपन का किरदार निभाकर चर्चा में आई थीं। 'धुरंधर' में उन्हें 20 साल बड़े रणवीर के साथ इश्क फरमाते हुए देखा जाएगा।