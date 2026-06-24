श्वेता मेनन का AMMA से इस्तीफा, बोलीं- किसी की कठपुतली नहीं बनूंगी

AMMA पर आलोचनाओं ने मलयालम में जवाबदेही की बहस तेज की

श्वेता का इस्तीफा AMMA के कुप्रबंधन और पारदर्शिता की कमी को लेकर हो रही लगातार आलोचनाओं के बीच आया है।

हालांकि, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और न ही कोई विशेष जानकारी साझा की, लेकिन उनके इस कदम से साफ हो गया है कि AMMA जैसे पुराने और स्थापित संगठनों में बदलाव लाना कितना मुश्किल है।

इस खबर के बाद मलयालम फिल्म उद्योग में जवाबदेही को लेकर एक नई और गंभीर बहस शुरू हो गई है।