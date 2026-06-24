श्वेता मेनन का AMMA से इस्तीफा, बोलीं- किसी की कठपुतली नहीं बनूंगी
मनोरंजन
मलयालम अभिनेत्री श्वेता मेनन ने एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स (AMMA) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है।
उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया कि कुछ निहित स्वार्थों ने उनकी समिति को पूर्व नेताओं के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करने से रोक दिया था।
अपने इस्तीफे की वजह बताते हुए उन्होंने कहा, 'मैंने इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि मैं किसी की कठपुतली बनकर काम नहीं करना चाहती थी।'
AMMA पर आलोचनाओं ने मलयालम में जवाबदेही की बहस तेज की
श्वेता का इस्तीफा AMMA के कुप्रबंधन और पारदर्शिता की कमी को लेकर हो रही लगातार आलोचनाओं के बीच आया है।
हालांकि, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और न ही कोई विशेष जानकारी साझा की, लेकिन उनके इस कदम से साफ हो गया है कि AMMA जैसे पुराने और स्थापित संगठनों में बदलाव लाना कितना मुश्किल है।
इस खबर के बाद मलयालम फिल्म उद्योग में जवाबदेही को लेकर एक नई और गंभीर बहस शुरू हो गई है।