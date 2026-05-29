श्वेता त्रिपाठी की थिएटर में धमाकेदार वापसी, पति संग आएंगी नजर

श्वेता 'एक्सटर्नल अफेयर्स' में निभा रही हैं इन्फ्लुएंसर की भूमिका

थिएटर हमेशा से श्वेता के दिल के बेहद करीब रहा है। दरअसल, यहीं से उनके अभिनय करियर की शुरुआत हुई थी और यहीं उनकी मुलाकात चेतन से भी हुई थी। काफी समय से भले ही उन्होंने किसी नाटक में काम नहीं किया, लेकिन नाटकों को निर्माण करके वह इस दुनिया से जुड़ी रहीं।

अब 'एक्सटर्नल अफेयर्स' में उन्होंने एक नई चुनौती स्वीकार की है। इसमें वह एक सेमी-फेमस इन्फ्लुएंसर का किरदार निभा रही हैं। श्वेता का कहना है कि यह किरदार उनके असली व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग है और उन्होंने पहले कभी ऐसा किरदार नहीं निभाया है। उनके लिए यह अपने अंदर कुछ नया तलाशने का एक बढ़िया अवसर है।