श्वेता पंडित का वेनिस में धमाकेदार डेब्यू, निर्देशक भी हुए कायल

श्वेता ने बताया कि इस फिल्म पर काम करना उनके लिए एक शानदार अनुभव रहा, खासकर मुंबई आकर काम करने वाली इंटरनेशनल प्रोडक्शन टीम के साथ।

फिल्म के निर्देशक नानी मोरेटी ने खुद उन्हें एक खास नोट भेजा, जिसमें उन्होंने श्वेता के दमदार अभिनय की जमकर तारीफ की।

अपने किरदार के लिए इटैलियन भाषा सीखना भी उनके लिए कोई छोटा काम नहीं था, इसमें उनके पति फुची ने काफी मदद की थी।

यह फिल्म एशकोल नेवो के शॉर्ट-स्टोरी कलेक्शन 'द लोनली वंस' पर आधारित है और इसमें लुई गैरिल और जैस्मिन ट्रिंका जैसे कलाकार भी नज़र आएंगे।