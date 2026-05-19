श्रुति हासन और कमल हासन

श्रुति हासन पिता कमल हासन के लिए उठाएंगी बड़ी जिम्मेदारी, अभिनय नहीं; करेंगी ये काम

लेखन ज्योति सिंह 05:05 pm May 19, 202605:05 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री श्रुति हासन को आखिरी बार फिल्म 'कुली' (2025) में देखा गया था। खबर है कि वह अपने पिता और दिग्गज अभिनेता कमल हासन के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी उठाने वाली हैं। दरअसल, अटकलें हैं कि अभिनेता पहली बार किसी हॉलीवुड फिल्म में मुख्य किरदार निभाने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी इस परियोजना की पटकथा लिखने की जिम्मेदारी श्रुति उठा रही हैं। वह परियोजना को मंजूरी दिलाने के लिए सक्रिय रूप से कोशिश कर रही हैं।