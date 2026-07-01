जानिए शाहरुख खान ने श्रेयस तलपड़े को अपना पहला घर खरीदने में कैसे की मदद

फराह का खुलासा

फराह ने यह भी बताया कि 'इकबाल' (2005) के बाद उन्होंने श्रेयस को पहली बार एक जिम में देखा था। बाद में उन्हें 'ओम शांति ओम' में पप्पू का किरादर ऑफर किया गया, जहां श्रेयस और शाहरुख दोनों ही मौके पर अपनी तरफ से कुछ भी बोलने में माहिर थे।

फराह के मुताबिक, इस फिल्म ने बॉलीवुड की मार्केटिंग के तरीके ही बदल दिए। आज टीवी पर प्रमोशन या म्यूजिक लॉन्च जैसे कार्यक्रम आम बात हैं, लेकिन उस समय 'ओम शांति ओम' ने ही इनकी शुरुआत की थी।