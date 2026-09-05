श्रेया घोषाल बोलीं- बॉलीवुड में आज भी मर्दाें का राज, ठुकरा चुकी घटिया बोल वाले कई सुपरहिट गाने

प्रसिद्ध गायिका श्रेया घोषाल ने बॉलीवुड संगीत इंडस्ट्री में महिला और पुरुष कलाकारों के बीच के अंतर पर खुलकर बात की है। 'द मेल फेमिनिस्ट पॉडकास्ट' में उन्होंने कहा कि येंइंडस्ट्री आज भी पुरुषों के दबदबे वाली है, जहां ज्यादातर बड़े और मुख्य गाने पुरुष गायकों को ही मिलते हैं, जबकि महिला गायिकाओं को सिर्फ कुछ रोमांटिक गानों तक ही सीमित रखा जाता है।

श्रेया ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने कई ऐसे सुपरहिट गानों को गाने से साफ मना कर दिया था, जिनके बोल महिलाओं को कमतर दिखाने या वस्तु की तरह पेश करने वाले थे। उन्होंने बेबाकी से कहा, "भले ही वे गाने बाद में बहुत बड़े हिट साबित हुए और खूब चले, लेकिन मेरे अपने कुछ नियम हैं और मैंने उन्हें गाने से साफ इनकार कर दिया था।"