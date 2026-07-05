'लॉक अप 2' से श्रेष्ठा अय्यर बेघर, कंगना-रितेश की फटकार के बाद राम कपूर बोले- मुझे बाहर निकालो

राम कपूर ने मांगी 'लॉक अप 2' से बाहर निकलने की इजाजत

शो में एक और बड़ा ट्विस्ट तब आया, जब एक्टर राम कपूर ने खुद शो छोड़ने की गुजारिश कर दी। दरअसल, होस्ट कंगना रनौत और रितेश देशमुख ने उन्हें शो में कम सक्रिय रहने के लिए टोका था। इस पर राम कपूर ने कहा, "मुझसे गलती हुई है... प्लीज मुझे शो से बाहर कर दो।" हालांकि, रितेश देशमुख ने उन्हें अपने फैसले पर दोबारा सोचने की सलाह दी, लेकिन सेट पर बजट की दिक्कतों की वजह से चल रहे तनाव ने माहौल को काफी परेशान कर रखा था।