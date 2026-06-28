श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईथा' पर बवाल, NCP और 'तमाशा' क्वीन के परिवार ने खोला मोर्चा

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लक्ष्मण उतेकर की फिल्म में दिखेगा लावणी डांसर का दम

लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी फिल्म 'ईथा' मशहूर तमाशा कलाकार और लावणी नृत्यांगना विठाबाई नारायणगांवकर की जिंदगी पर आधारित है। फिल्म में उनकी कला, संघर्ष और लोक संस्कृति में योगदान को दिखाया गया है। हाल ही में आए फिल्म के टीजर में श्रद्धा कपूर का लावणी डांसर वाला दमदार अंदाज और बच्चे के जन्म का भावुक दृश्य दर्शकों को खूब पसंद आया। फिल्म से बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन रिलीज से पहले इसके नाम पर विवाद खड़ा हो गया है।