श्रद्धा कपूर बनीं लावणी की विठाबाई, 'ईथा' का टीजर देख हो जाएंगे रोंगटे खड़े

जानिए कब रिलीज होगी 'ईथा'?

श्रद्धा ने अपनी अदाकारी से विठाबाई के जज्बे को पूरी तरह जीवंत किया है। टीजर में श्रद्धा विठाबाई का एक दमदार बयान दोहराती हैं, अगर वह बस लेटी रहकर मर जातीं तो लोग उन्हें 'बेचारी' कहते, लेकिन नाचते हुए दम तोड़तीं तो एक 'मिसाल' बन जातीं।

टीजर में रंग-बिरंगे कॉस्ट्यूम और स्टेज पर जोरदार प्रदर्शन की झलक मिलती है, जिससे विठाबाई की कुदरती ताकत का एहसास होता है।

आपको बता दें 'ईथा' 28 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।