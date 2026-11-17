'ईथा' का धमाकेदार लावणी गाना 'जी जी रे जी' हुआ रिलीज, श्रद्धा कपूर के डांस ने लूटी महफिल
लेखन अंशिका शुक्ला
श्रद्धा कपूर ने अपनी आने वाली फिल्म 'ईथा' से अपना पहला गाना रिलीज कर दिया है। इस गाने में वह दमदार लावणी डांस करती दिख रही हैं।
वैभवी मर्चेंट ने 'जी जी रे जी' गाने को कोरियोग्राफ किया है। यह गाना 'ईथा' के मिजाज की झलक देता है, जो ताकत, जोश और जबरदस्त मराठी लोक रंग से भरपूर है।
'ईथा' से जुड़े ये लोग
इस गाने में संगीत के दिग्गज अजय-अतुल, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य और गायिका श्रेया घोषाल एक साथ आए हैं।
फिल्म 'ईथा' का निर्देशन दिनेश विजयान ने किया है।