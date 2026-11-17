श्रद्धा कपूर ने अपनी आने वाली फिल्म 'ईथा' से अपना पहला गाना रिलीज कर दिया है। इस गाने में वह दमदार लावणी डांस करती दिख रही हैं।

वैभवी मर्चेंट ने 'जी जी रे जी' गाने को कोरियोग्राफ किया है। यह गाना 'ईथा' के मिजाज की झलक देता है, जो ताकत, जोश और जबरदस्त मराठी लोक रंग से भरपूर है।