श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईथा' ने रिलीज से पहले ही किया कमाल, PVR INOX ने खेला 90 करोड़ का दांव

श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्म 'ईथा' रिलीज से पहले ही चर्चा में आ गई है। फिल्म 4 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसे PVR INOX के साथ 90 करोड़ रुपये की डिस्ट्रीब्यूशन डील मिलने की खबर है।

फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स पूरे भारत के लिए PVR INOX ने कथित तौर पर 90 करोड़ रुपये में खरीदे हैं। ये डील एडवांस आधार पर हुई है। फिल्म में श्रद्धा महाराष्ट्र की मशहूर लावणी और तमाशा कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर का किरदार निभा रही हैं। इसमें वो एक नए अंदाज में नजर आएंगी। इस फिल्म का निर्देशन लक्ष्मण उतेकर ने किया है।