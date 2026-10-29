टाइगर श्रॉफ गोलीबारी मामले में आई ये नई जानकारी

इस महीने की शुरुआत में जुहू में टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी के मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

इन सभी को 6 नवंबर, 2026 तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया है। गनीमत रही कि टाइगर को कोई चोट नहीं आई, लेकिन उनके ड्राइवर और एक राहगीर इस घटना में घायल हो गए।

पुलिस को लग रहा है कि इस घटना के तार संगठित अपराध से जुड़े हो सकते हैं। इसी वजह से मामले की गहराई से जांच करने के लिए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम लगाया गया है।