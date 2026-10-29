टाइगर श्रॉफ गोलीबारी मामले में आई ये नई जानकारी
इस महीने की शुरुआत में जुहू में टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी के मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
इन सभी को 6 नवंबर, 2026 तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया है। गनीमत रही कि टाइगर को कोई चोट नहीं आई, लेकिन उनके ड्राइवर और एक राहगीर इस घटना में घायल हो गए।
पुलिस को लग रहा है कि इस घटना के तार संगठित अपराध से जुड़े हो सकते हैं। इसी वजह से मामले की गहराई से जांच करने के लिए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम लगाया गया है।
कोटा, दिल्ली और हरियाणा से हुई गिरफ्तारियां
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 2 महिलाएं भी हैं। इन सभी को कोटा, दिल्ली और हरियाणा जैसे कई अलग-अलग जगहों से पकड़ा गया है।
अब जांच अधिकारी यह पता लगा रहे हैं कि इस हमले की पूरी योजना कैसे बनी, हथियार कहां से आए और इस गिरोह ने टाइगर को निशाना क्यों बनाया।
पुलिस इन आरोपियों के पुराने अपराधों और उनके पैसों से जुड़े इरादों की भी जांच कर सकती है। इससे यह जानने में मदद मिलेगी कि कहीं इस पूरी घटना के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो काम नहीं कर रहा था।