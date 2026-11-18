'आश्रम 4' की शूटिंग खत्म, बाबा निराला के सामने पम्मी पहलवान की होगी तगड़ी टक्कर
`आश्रम` के चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। इस मशहूर वेब सीरीज के चौथे सीजन की शूटिंग अब पूरी हो चुकी है।
इस सीजन में भी बॉबी देओल अपने चर्चित किरदार बाबा निराला के रूप में वापसी कर रहे हैं। अभिनेता अक्षय ओबेरॉय ने बताया कि उन्हें निर्देशक प्रकाश झा के साथ काम करके बेहद खुशी हुई है।
अभी तक चौथे सीजन के रिलीज की कोई तय तारीख तो नहीं बताई गई है, पर उम्मीद है कि इसे अमेजन MX प्लेयर पर देखा जा सकेगा।
'आश्रम' की पम्मी पहलवान ने बाबा निराला से मोर्चा संभाला
चौथे सीजन की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां पिछला सीजन खत्म हुआ था। इसमें पम्मी पहलवान की बाबा निराला के खिलाफ चल रही लड़ाई को आगे बढ़ते हुए दिखाया जाएगा।
अदिति पोहनकर एक बार फिर पम्मी के किरदार में नजर आएंगी। उनके साथ चंदन रॉय सान्याल, दर्शन कुमार और ईशा गुप्ता जैसे कई जाने-पहचाने चेहरे भी इस सीजन में दिखाई देंगे।
यह शो बाबा निराला की दुनिया के भीतर सत्ता के खेल और धोखेबाजी को पहले से भी ज्यादा बारीकी से दिखाएगा।