`आश्रम` के चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। इस मशहूर वेब सीरीज के चौथे सीजन की शूटिंग अब पूरी हो चुकी है।

इस सीजन में भी बॉबी देओल अपने चर्चित किरदार बाबा निराला के रूप में वापसी कर रहे हैं। अभिनेता अक्षय ओबेरॉय ने बताया कि उन्हें निर्देशक प्रकाश झा के साथ काम करके बेहद खुशी हुई है।

अभी तक चौथे सीजन के रिलीज की कोई तय तारीख तो नहीं बताई गई है, पर उम्मीद है कि इसे अमेजन MX प्लेयर पर देखा जा सकेगा।