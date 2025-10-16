कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर फिर गोलीबारी, 4 महीने में तीसरी बार हमला

सोशल मीडिया

सोशल मीडिया पर कुलवीर सिद्धू ने ली जिम्मेदारी

सोशल मीडिया पर कुलवीर सिद्धू नामक हैंडल से की गई पोस्ट में लिखा है, 'वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैफे पर 3 बार गोलीबारी हुई है, उसकी जिम्मेदारी कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लों लेते हैं। हमारी जनता से कोई दुश्मनी नहीं है। जिनसे हमारा झगड़ा है, वो दूर रहें। जो अवैध काम करते हैं, काम करवा कर पैसे नहीं देते, बॉलीवुड में धर्म के खिलाफ बोलते हैं, वो तैयार रहें। गोली कहीं से भी आ सकती है।'