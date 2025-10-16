LOADING...
कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर फिर गोलीबारी, 4 महीने में तीसरी बार हमला

लेखन आबिद खान
Oct 16, 2025
06:49 pm
क्या है खबर?

कनाडा के सरे में स्थित कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर एक बार फिर गोलीबारी हुई है। कैफे पर कई गोलियां बरसाई गईं, जिससे बाहर लगे कांच टूट गए और दीवारों में भी छेद हो गए। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। गोल्डी ढिल्लो और कुलदीप सिद्धू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है। बीते 4 महीने में कपिल के कैफे पर ये तीसरी बार गोलीबारी हुई है।

सोशल मीडिया

सोशल मीडिया पर कुलवीर सिद्धू ने ली जिम्मेदारी

सोशल मीडिया पर कुलवीर सिद्धू नामक हैंडल से की गई पोस्ट में लिखा है, 'वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैफे पर 3 बार गोलीबारी हुई है, उसकी जिम्मेदारी कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लों लेते हैं। हमारी जनता से कोई दुश्मनी नहीं है। जिनसे हमारा झगड़ा है, वो दूर रहें। जो अवैध काम करते हैं, काम करवा कर पैसे नहीं देते, बॉलीवुड में धर्म के खिलाफ बोलते हैं, वो तैयार रहें। गोली कहीं से भी आ सकती है।'

ट्विटर पोस्ट

घटना का वीडियो भी सामने आया है

पिछले हमले

जुलाई और अगस्त में भी कैफे पर हुई थी गोलीबारी

इससे पहले 10 जुलाई को कपिल के कैफे पर गोलीबारी हुई थी। इसकी जिम्मेदारी बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के हरजीत सिंह लाड्डी ने ली थी। उसका कहना था कि कपिल ने अपने शो में निहंग सिखों पर टिप्पणी की थीं, जिससे सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुईं। अगस्त में भी कैफे पर गोलीबारी में खिड़कियों को नुकसान पहुंचा था। तब लॉरेंस गैंग से जुड़े गोल्डी ढिल्लो ने घटना की जिम्मेदारी ली गई थी।