अगले 80 दिनों में दुनिया के बड़े कलाकार करेंगे दिल्ली में परफॉर्म, ये जानकारी आई सामने
दिल्ली सरकार ने 16 अक्टूबर को देशवासियों के साथ एक अहम जानकारी साझा की है, जिसके तहत देश की राजधानी को 'रचनात्मक राजधानी' बनाने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने ऐलान किया कि अगले 80 दिनों में राजधानी में दुनिया के कई बड़े कलाकार परफॉर्म करने वाले हैं। इसका मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को साकार करना और दिल्ली टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में कदम बढ़ाना है।
ये कलाकार दिल्ली में करेंगे परफॉर्म
कैबिनेट मंत्री मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पंजाबी पॉप गायक एपी ढिल्लों, अमेरिकन रैपर एकॉन, कनाडाई गायिका जोनिता गांधी, संगीतकार राधिका दास, फूटबाल खिलाड़ी लियोनल मेसी समेत दुनियाभर से कई कलाकार आने वाले दिनों में दिल्ली आकर परफॉर्म करेंगे। ढिल्लों का कॉन्सर्ट दिल्ली (IGI स्टेडियम) में आगामी 7 दिसंबर को होगा, जबकि एकॉन का कॉन्सर्ट जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में 9 नवंबर और जोनिता का कॉन्सर्ट NSI प्रदर्शनी ग्राउंड में 9 नवंबर को तय हुआ है।
दिल्ली में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ..!— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) October 16, 2025
