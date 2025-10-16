अगले 80 दिनों में दुनिया के बड़े कलाकार करेंगे दिल्ली में परफॉर्म, ये जानकारी आई सामने

आने वाले दिनों में दुनिया के ये बड़े कलाकार करेंगे दिल्ली में परफॉर्म

लेखन ज्योति सिंह 05:21 pm Oct 16, 202505:21 pm

क्या है खबर?

दिल्ली सरकार ने 16 अक्टूबर को देशवासियों के साथ एक अहम जानकारी साझा की है, जिसके तहत देश की राजधानी को 'रचनात्मक राजधानी' बनाने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने ऐलान किया कि अगले 80 दिनों में राजधानी में दुनिया के कई बड़े कलाकार परफॉर्म करने वाले हैं। इसका मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को साकार करना और दिल्ली टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में कदम बढ़ाना है।