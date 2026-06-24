'शोले' का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा होगा, 4K और लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ होगी भव्य प्रस्तुति

सिप्पी का कहना है 'शोले' को वैसे ही दिखाया जा रहा है जैसा सोचा था

'शोले: द फाइनल कट' नाम के इस खास वर्जन में वे हिस्से फिर से जोड़े गए हैं, जिन्हें 1975 में भारतीय सेंसर बोर्ड ने हटा दिया था।

यह एक बड़ी HD स्क्रीन पर हिंदी में दिखाई जाएगी और इसके साथ अंग्रेजी सबटाइटल्स भी होंगे।

सिप्पी फिल्म्स के शहजाद सिप्पी बताते हैं कि इसका मकसद यही है कि दर्शक 'शोले' को ठीक वैसे ही देख पाएं, जैसा इसे बनाया गया था।