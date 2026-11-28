फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई है। इसने दुनियाभर में 450 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है। 27 नवंबर से ये OTT पर भी उपलब्ध है। हालांकि, फिल्म की सफलता और अपनी एक्टिंग की तारीफों के बावजूद इसके मुख्य अभिनेता शोभिनव सत्या को अब तक किसी फिल्म निर्माता या निर्देशक ने काम के लिए संपर्क नहीं किया है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि फिल्म में उनके अभिनय की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई नया प्रस्ताव नहीं मिला है।