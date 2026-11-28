'हनुमान अंश' की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद भी खाली हैं फिल्म के हीरो शोभिनव सत्या के हाथ, किया ये खुलासा
फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई है। इसने दुनियाभर में 450 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है। 27 नवंबर से ये OTT पर भी उपलब्ध है। हालांकि, फिल्म की सफलता और अपनी एक्टिंग की तारीफों के बावजूद इसके मुख्य अभिनेता शोभिनव सत्या को अब तक किसी फिल्म निर्माता या निर्देशक ने काम के लिए संपर्क नहीं किया है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि फिल्म में उनके अभिनय की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई नया प्रस्ताव नहीं मिला है।
पहले बने सहायक निर्देशक, फिर निभाया हीरो का किरदार
दिलचस्प बात ये है कि 'हनुमान अंश' में मुख्य भूमिका निभाने से पहले शोभिनव सत्या इस फिल्म में सहायक निर्देशक के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने ऑडिशन के बाद कभी कोई जवाब या फीडबैक नहीं मिला। सत्या के मुताबिक, इससे उन्हें यह समझने का मौका भी नहीं मिला कि उन्हें कहां सुधार करने की जरूरत है। फिल्म की बड़ी सफलता और अपने अभिनय की तारीफों के बावजूद उन्हें अब तक फिल्म इंडस्ट्री में वैसी पहचान और काम के मौके नहीं मिले हैं, जैसी उम्मीद थी।