कौन हैं शोभाना? 'रामायण' में कैकेसी बन मचा रही तहलका

केरलम के एक मलयाली परिवार में जन्मीं शोभाना ने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की थी।

उन्हें फिल्म 'मनिचित्रथाझु' और 'मित्र, माय फ्रेंड' के लिए राष्ट्रिय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुके हैं। वह एक मशहूर भरतनाट्यम नृत्यांगना भी हैं और उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है।

इसके अलावा, उन्होंने 1991 में 'कलारपणा' नाम से एक डांस स्कूल शुरू किया था, जहां 600 से ज्यादा छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। यह बताता है कि उन्होंने भारतीय कला को पर्दे पर और पर्दे के बाहर भी कितना निखारा है।