सोनम वांगचुक के अनशन पर सलमान खान के बयान से नाराज शोभा डे, बोलीं- युवाओं को पसंद नहीं ऐसी बातें

शोभा डे ने ये भी बताया कि सलमान खान का घर का बना खाना देने का ऑफर कैसे उल्टा पड़ गया। उनकी तारीफ होने की बजाय ऑनलाइन इस पर जमकर मजाक उड़ाया गया। शोभा यहीं नहीं रुकीं। उन्होंने कंगना रनौत, हेमा मालिनी और अनुपम खेर जैसे कई सितारों का नाम लेते हुए कहा कि जेनरेशन Z को लेकर उनके बयान बताते हैं कि बॉलीवुड जमीनी हकीकत से कितना कट गया है। उन्होंने कहा कि ये सितारे भले ही बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के लिए जेनरेशन Z पर निर्भर करते हैं, लेकिन उनके लिखे-लिखाए पोस्ट और राजनीतिक झुकाव युवाओं को उनसे और दूर करते जा रहे हैं।