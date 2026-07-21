दीपिका कक्कड़ की मां की सेहत को लेकर शोएब इब्राहिम का बड़ा बयान, कहा- अब कोई खतरा नहीं

दीपिका अपनी मां के साथ लगातार अस्पताल में मौजूद रही हैं। परिवार ने अस्पताल के पास ही रहने का बंदोबस्त किया है, ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो।

खास बात ये है कि शोएब के पिता का इलाज जिस डॉक्टर ने किया था, वही अब दीपिका की मां की भी देखरेख कर रहे हैं। फैंस सोशल मीडिया पर उनकी जल्द सेहतमंद होने की दुआएं भेज रहे हैं।