'इंद्रजाल' का टीजर देख उड़ जाएंगे आपके होश, जानिए कब रिलीज होगी फिल्म?

जगेश्वर के निर्देशन में बनी 'इंद्रजाल' 24 जुलाई को होगी रिलीज

मराठी की सफल फिल्मों के लिए जाने जाने वाले जगेश्वर ललिता धोबल ने इस फिल्म का निर्देशन किया है।

'इंद्रजाल' में महेश निकम मुख्य भूमिका में दिखेंगे, उनके साथ शनाया त्रिपाठी, यशराज डिमबाल और किरण माने भी अहम किरदारों में नजर आएंगे।

फिल्म की कहानी राज्य पुरस्कार विजेता नामदेव मुर्कुटे ने लिखी है, संगीत गौरव चाटी का है। वहीं, VFX का काम स्टीमी सर्कल स्टूडियो ने संभाला है।

सुचेता अजय निकम ने इस फिल्म को निर्मित किया है, जो अगस्त एंटरटेनमेंट के बैनर तले 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।