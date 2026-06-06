शिल्पा शिंदे आलोचकों पर बरसीं, वीडियो वायरल

शिल्पा शिंदे का आलोचकों पर फूटा गुस्सा- जो उखाड़ना है उखाड़ लो; वीडियो वायरल

लेखन नेहा शर्मा 08:04 pm Jun 06, 202608:04 pm

क्या है खबर?

टीवी अभिनेत्री शिल्पा शिंदे फिर अपने बेबाक और आक्रामक अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। हालिया बयानों पर हो रही भारी आलोचना और सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। शिल्पा ने साफ शब्दों में कहा है कि जिसे जो करना है, कर ले, वो किसी की परवाह नहीं करतीं। आलोचना करने वालों को खुली चुनौती देते हुए उनका ये तीखा पलटवार अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।