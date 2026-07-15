शिल्पा शिंदे की 'लॉक अप 2' में शिवंगी जोशी पर की गई इस टिप्पणी से मचा हंगामा
एक वायरल क्लिप सामने आने के बाद शिल्पा शिंदे को काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।
इस क्लिप में उन्होंने अपनी साथी प्रतियोगी शिवंगी जोशी के वर्जिनिटी का मजाक उड़ाया और यहां तक कह दिया कि शादी के बाद भी वह सेक्स नहीं करेंगी।
यह बातचीत शिल्पा और उनकी सह-प्रतियोगी श्रेया कालरा के बीच हुई थी, जिसे ऑनलाइन देखने वालों ने 'घिनौना' और 'घटिया' बताया है।
राजीव और प्रशंसकों ने शिल्पा को सुनाई खरी खोटी
राजीव अदातिया जैसे जाने-माने लोगों ने भी इस मामले पर अपनी राय रखी, जिससे यह मामला और गर्मा गया। राजीव ने कहा, 'शिल्पा, शिवंगी की वर्जिनिटी का मजाक उड़ा रही हैं और इस बारे में बात कर रही हैं? सच में? आप ही तो थीं जिन्होंने एक निर्माता पर झूठा यौन उत्पीड़न का केस लगाया था और आप दूसरों के कुंवारेपन की बात कर रही हैं, बड़े हो जाओ।'
प्रशंसकों ने भी शिल्पा को खूब खरी-खोटी सुनाई, क्योंकि उन्होंने बाद में शिवंगी के पिछले रिश्तों के बारे में भी आरोप लगाए थे।
यहां तक कि श्रेया को भी आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह इस दौरान हंस रही थीं, जबकि उन्होंने पहले इसी तरह की टिप्पणियों की निंदा की थी।