'लॉक अप' में शिल्पा शिंदे का शिवंगी जोशी पर टिप्पणी करना पड़ा भारी, जानत जुबैर ने दिया मुंहतोड़ जवाब
'बिग बॉस 11' की विजेता शिल्पा शिंदे नेटफ्लिक्स के शो 'लॉक अप: सच या सजा' में शिवंगी जोशी पर टिप्पणी करने के बाद विवादों में घिर गई हैं।
उन्होंने शिवंगी पर कई सह-कलाकार के साथ रिश्ते रखने का आरोप लगाया और उनकी वर्जिनिटी का भी मजाक उड़ाया। ये टिप्पणियां तेजी से वायरल हुईं और ऑनलाइन लोगों का गुस्सा भड़क उठा।
शिवंगी की करीबी दोस्त जानत जुबेर ने इंस्टाग्राम पर इस मामले में अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि किसी के चरित्र पर हमला करना मनोरंजन नहीं हो सकता और ऐसे बयान बिल्कुल गलत हैं।
'लॉक अप' जीतने वाले को मिलेगा 1 करोड़ का इनाम
'लॉक अप' एक सेलिब्रिटी रियलिटी शो है, जिसकी मेजबानी फराह खान और रितेश देशमुख कर रहे हैं। इस शो में प्रतियोगी एक जेल जैसे सेट पर रहते हैं, जहां ड्रामा और कई अप्रत्याशित खुलासे देखने को मिलते हैं।
इसके नए एपिसोड शनिवार से गुरुवार तक प्रसारित होते हैं। अब तक शो से 4 प्रतियोगी बाहर हो चुके हैं और विजेता को 1 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।