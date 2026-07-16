'लॉक अप' में शिल्पा शिंदे का शिवंगी जोशी पर टिप्पणी करना पड़ा भारी, जानत जुबैर ने दिया मुंहतोड़ जवाब

'बिग बॉस 11' की विजेता शिल्पा शिंदे नेटफ्लिक्स के शो 'लॉक अप: सच या सजा' में शिवंगी जोशी पर टिप्पणी करने के बाद विवादों में घिर गई हैं।

उन्होंने शिवंगी पर कई सह-कलाकार के साथ रिश्ते रखने का आरोप लगाया और उनकी वर्जिनिटी का भी मजाक उड़ाया। ये टिप्पणियां तेजी से वायरल हुईं और ऑनलाइन लोगों का गुस्सा भड़क उठा।

शिवंगी की करीबी दोस्त जानत जुबेर ने इंस्टाग्राम पर इस मामले में अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि किसी के चरित्र पर हमला करना मनोरंजन नहीं हो सकता और ऐसे बयान बिल्कुल गलत हैं।