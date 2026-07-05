विवादों के बीच 'लॉक अप सीजन 2' में पहुंचीं शिल्पा शिंदे, प्रोमो में दी घरवालों को खुली चुनौती
'भाभीजी घर पर हैं' से लोकप्रिय हुईं शिल्पा शिंदे ने रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' में पहली वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री ली है। उनकी यह एंट्री एक बड़े विवाद के बीच हुई है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने कबूल किया था कि 2017 में उन्होंने कानूनी दबाव में आकर निर्माता संजय कोहली पर यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाए थे। इस खुलासे के कारण सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हो रही है। अब शो के प्रोमो में शिल्पा ने मजेदार अंदाज में कहा है कि उनका राज तब तक चलेगा, जब तक बाहर का कोई शख्स अंदर नहीं आता, जिससे साफ है कि वो शो में बड़ा धमाका करने वाली हैं।
श्रेष्ठा अय्यर हुईं 'लॉक अप सीजन 2' से बाहर
'लॉक अप टू' में पहले से ही ड्रामा का जबरदस्त सिलसिला चल रहा है। शो के पहले एलिमिनेशन में श्रेष्ठा अय्यर बाहर हो गईं, जबकि आकांक्षा चमोला और माधुरी जैन ग्रोवर शो में अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब रहीं। फराह खान और रितेश देशमुख इसे होस्ट कर रहे हैं। इस शो में 15 प्रतियोगी अपनी जगह बनाने के लिए जमकर जोर लगा रहे हैं और अब शिल्पा की एंट्री से शो का रोमांच और भी बढ़ने की उम्मीद है।