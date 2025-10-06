'नागिन 7' में नजर आएंगी रिद्धिमा पंडित? एकता कपूर के सुपरनैचुरल शो पर आया अपडेट
क्या है खबर?
टीवी का पसंदीदा सुपरनैचुरल शो 'नागिन' अपने सभी सीजन से दर्शकों का मनोरंजन करता आया है। अब इसके 7वें सीजन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा हैं। एकता कपूर ने पिछले महीने 'नागिन 7' का आधिकारिक प्रोमो रिलीज करते हुए दर्शकों को उत्साहित कर दिया था। इस बीच शो से जुड़ा ताजा अपडेट आया है जिसमें कहा गया है कि शो के लिए मशहूर अभिनेत्री रिद्धिमा पंडित से संपर्क किया गया है। आइए जानते हैं इस बारे में।
भूमिका
'नागिन 7' में नजर आ सकती हैं रिद्धिमा
इंडिया फोरम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 'नागिन 7' के निर्माताओं ने रिद्धिमा से एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए संपर्क किया है। सूत्र ने कहा, "रिद्धिमा से एक जरूरी किरदार के लिए संपर्क किया गया है। अभी भी कुछ नया चल रहा है। देखते हैं कि क्या होता है।" बता दें कि रिद्धिमा का नाम 'नागिन 7' के साथ पहले भी जुड़ चुका है। फिलहाल प्रियंका चाहर चौधरी शो में मुख्य भूमिका का किरदार निभाती हुईं नजर आ सकती हैं।
रिलीज
कास्ट और रिलीज की तारीख का इंतजार
'नागिन 7' का प्राेमो भले ही आ चुका हो, लेकिन अभी रिलीज की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। इसके अलावा शो में कौन-कौन से किरदार होंगे इसके बारे में जानने के लिए लोगा काफी उत्साहित हैं। रिद्धिमा की बात करें तो उन्हें सोनी टीवी के शो 'उफ्फ...ये लव है मुश्किल' में देखा जा रहा था। इस शो में वह स्नेहलता नाम का नकारात्मक किरदार निभा रही थीं। हालांकि कम TRP के चलते ये शो बंद हो गया है।