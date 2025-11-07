शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, धोखाधड़ी मामले में मिले अहम सबूत

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा काफी समय से 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में खबरों में छाए हुए हैं। अब दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बेस्ट डील कंपनी के जरिए निवेशकों संग की गई कथित धोखाधड़ी मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने अहम सबूत जटाए हैं। इससे पता चला है कि शिल्पा और राज ने 2015 में NBFC द्वारा दर्ज 60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में पैसों की हेराफेरी की थी।

बयान EOW ने दर्ज किए कर्मचारियों के बयान इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, EOW ने कंपनी के पूर्व 4 कर्मचारियों के बयान दर्ज किए हैं। यह पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी (CFO), पूर्व अकाउंटेंट और दो पूर्व निदेशक हैं। अब जांच अधिकारी वित्तीय लेन-देन और निवेश प्रक्रिया की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। एजेंसी जांच आगे बढ़ाने के लिए जल्द फोरेंसिक ऑडिटर नियक्त करेगी जो कंपनी के बैंक खातों की जांच करेगा। जांच में कुंद्रा के अलावा, कई अन्य नाम बाहर आ सकते हैं, जिनका हाथ है।

जांच EOW की जांच में सामने आई ये बात EOW की जांच में पता चला है कि निवेशकों का पैसा कुंद्रा से जुड़ी कंपनियों के बीच ही रहता था और बैलेंस शीट पर कंपनी के खर्चे दिखाए जाते थे। EOW बयान के मुताबिक, भले SMS और SLS लॉजिस्टिक कंपनियों में कुंद्रा का नाम डायरेक्टर के तौर पर दर्ज नहीं है, लेकिन दोनों कंपनियों के निदेशक उनके बेहद करीबी थे। जांच में आया कि SMS कंपनी ने ज्यादातर वेंडरों काे असल भुगतान नहीं किया, लेकिन रिकॉर्ड में भुगतान दिखाया गया।