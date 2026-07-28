आरक्षण पर 'फर्जी पोस्ट' देख भड़कीं शिल्पा शेट्टी, कहा- मनगढ़ंत बकवास

वायरल पोस्ट में शिल्पा को जाति-विशेष चिकित्सा उपचार और आरक्षण के जरिए कौशल विकास जैसे मुद्दों पर गलत तरीके से पेश किया गया था। अभिनेत्री ने साफ कहा कि उन्होंने ऐसे बयान कभी दिए ही नहीं।

शिल्पा ने इन सभी दावों को सख्ती से खारिज किया और गलत जानकारी फैलाने वालों की कड़ी आलोचना की।

उनके काम की बात करें तो हाल ही में उन्होंने कुकिंग शो 'मां है ना' की होस्टिंग पूरी की है और इस साल की शुरुआत में कन्नड़ फिल्म 'केडी: द डेविल' में भी नजर आई थीं।