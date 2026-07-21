क्यों नहीं बन पाई आमिर खान की फिल्म 'टाइम मशीन'? ठंडे बस्ते में पड़ा साइंस फिक्शन का सपना

'लगान' के 25 साल पूरे होने के मौके पर आमिर ने 'टाइम मशीन' को एक 'साइ-फाई फैंटेसी' बताया। इस दौरान वे रेखा के साथ मंच पर दिखे थे। हाल ही में 'न्यूज 18' से बातचीत में आमिर ने यह भी कहा था कि वह एक दिन 'महाभारत' को बड़े पर्दे पर लाना चाहते हैं।

बाद में इसकी पटकथा को फिर से शुरू करने की कई कोशिशें हुईं, यहां तक कि करण जौहर के साथ भी इस बारे में बात की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।

लेखक करण राजदान ने तो यह भी दावा किया था कि उनकी ही लिखी पटकथा से 'लव स्टोरी 2050' फिल्म बनाई गई थी।