माही विज के समर्थन में उतरीं शहनाज गिल

माही विज को शहनाज गिल का अटूट समर्थन, बोलीं- अच्छा खेले या बुरा, पूरा साथ दूंगी

लेखन नेहा शर्मा 05:39 pm Oct 10, 202605:39 pm

क्या है खबर?

रियालिटी शो 'बिग बॉस 20' के आगाज के साथ ही घर के अंदर और बाहर माहौल गर्माने लगा है। शो की पूर्व लोकप्रिय प्रतियोगी शहनाज गिल ने माही विज के समर्थन में उतरकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। शहनाज ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा कर अपने संघर्ष के दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि कैसे माही ने उनके कठिन और बुरे समय में बिना किसी स्वार्थ के उनका साथ दिया था।