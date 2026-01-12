शत्रुघ्न सिन्हा के 'खामोश' संघर्ष की अनसुनी दास्तान अब पर्दे पर, शशि रंजन को मिली जिम्मेदारी
क्या है खबर?
बॉलीवुड के 'शॉटगन' और अपनी कड़क आवाज से लाखों दिलों पर राज करने वाले दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सालों तक पर्दे पर अपने डायलॉग 'खामोश' से सन्नाटा खींच देने वाले इस सुपरस्टार के जीवन की अनसुनी कहानियां अब दुनिया के सामने आने वाली हैं। मशहूर फिल्म निर्माता शशि रंजन, शत्रुघ्न की जिंदगी पर एक भव्य डॉक्यूमेंट्री सीरीज बना रहे हैं।
कहानी
रोशन परिवार के बाद अब शत्रुघ्न की कहानी
रोशन परिवार की 3 पीढ़ियों की गाथा सुनाने के बाद निर्माता शशि रंजन अब शत्रुघ्न के जीवन पर डॉक्यू-सीरीज का निर्देशन करने वाले हैं। इंडिया टुडे के करीबी सूत्रों ने विशेष रूप से की पुष्टि की है कि इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है इस सीरीज में बिहार के एक साधारण लड़के से लेकर बॉलीवुड के सुपरस्टार और फिर राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी बनने तक के उनके उतार-चढ़ाव भरे सफर को बेहद करीब से दिखाया जाएगा।
पसंद
शत्रुघ्न की सीरीज के लिए शशि से बेहतर कोई नहीं- सूत्र
शत्रुघ्न और शशि का रिश्ता महज काम तक सीमित नहीं है, बल्कि वे सालों पुराने दोस्त हैं और एक-दूसरे को बखूबी जानते हैं। सूत्र का कहना है, "शशि रंजन से बेहतर कोई और व्यक्ति नहीं हो सकता था, जो शत्रुघ्न सिन्हा जैसे 'सेल्फ-मेड' इंसान (अपनी मेहनत से मुकाम पाने वाले व्यक्ति) की कहानी को जीवंत कर सके।" ये डॉक्यू-सीरीज शत्रुघ्न की जिंदगी का कोई एक हिस्सा नहीं, बल्कि उनका पूरा सफर दिखाएगी।