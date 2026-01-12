शत्रुघ्न सिन्हा के 'खामोश' संघर्ष की अनसुनी दास्तान अब पर्दे पर, शशि रंजन को मिली जिम्मेदारी

कहानी

रोशन परिवार के बाद अब शत्रुघ्न की कहानी

रोशन परिवार की 3 पीढ़ियों की गाथा सुनाने के बाद निर्माता शशि रंजन अब शत्रुघ्न के जीवन पर डॉक्यू-सीरीज का निर्देशन करने वाले हैं। इंडिया टुडे के करीबी सूत्रों ने विशेष रूप से की पुष्टि की है कि इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है इस सीरीज में बिहार के एक साधारण लड़के से लेकर बॉलीवुड के सुपरस्टार और फिर राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी बनने तक के उनके उतार-चढ़ाव भरे सफर को बेहद करीब से दिखाया जाएगा।