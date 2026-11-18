यह फिल्म 9 जुलाई, 2027 को रिलीज होने वाली है। यह शशांक के नए प्रोडक्शन हाउस, '214 एंटरटेनमेंट' के लिए एक बड़ी शुरुआत है, जिसकी स्थापना उन्होंने अमित चंद्रा और नलिनी दत्ता शशांक के साथ मिलकर की है।

करिश्मा ठक्कर भी इस फिल्म के निर्माण में शामिल हैं। यह फिल्म हिंदी सिनेमा में नई प्रतिभाओं और ताजा कहानियों को लाने की शशांक की कोशिश को दर्शाती है।