'अल्फा' का ट्रेलर जारी, आलिया-शरवरी का एक्शन दमदार; ऋतिक रोशन के कैमियो ने लगाए चार चांद
क्या है खबर?
आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'अल्फा' का ट्रेलर जारी हो गया है। फिल्म का टीजर कुछ दिन पहले आया था, जिसमें शरवरी के न दिखने से फैंस निराश थे, लेकिन ट्रेलर में उनकी दमदार एंट्री दिखी है। यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स द्वारा निर्मित और शिव रावेल द्वारा निर्देशित यह एक महिला प्रधान फिल्म है। बॉबी देओल ने खलनायक का किरदार निभाया है, जबकि अनिल कपूर RAW अधिकारी बने हैं। वहीं ऋतिक रोशन का धमाकेदार कैमियो है।
ट्रेलर
बॉबी के खिलाफ लड़ती दिखीं आलिया और शरवरी
ट्रेलर की शुरुआत बॉबी से होती है, जो अपने मिशन 'अल्फा' के जरिए भारत देश को तबाह करना चाहता है। इस मिशन के लिए वह 'सीता' (आलिया) नाम की बच्ची काे बचपन से ट्रेन करता है। यहीं से अल्फा के खिलाफ जंग शुरू होती है। आलिया और शरवरी मिलकर बॉबी के खिलाफ यह जंग लड़ती हैं। दोनों का दमदार एक्शन देखने लायक है। अंत में ऋतिक 'रक्षक' बनकर जबरदस्त कैमियो करते हैं। 'अल्फा' 3 जुलाई को रिलीज हो रही है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए ट्रेलर
girls just want to have fun…with guns 🧨— Yash Raj Films (@yrf) June 17, 2026
ALPHA in cinemas from 3rd July! pic.twitter.com/q9S9ZiFdbI