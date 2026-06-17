'अल्फा' का ट्रेलर जारी, आलिया-शरवरी का एक्शन दमदार; ऋतिक रोशन के कैमियो ने लगाए चार चांद

ट्रेलर

बॉबी के खिलाफ लड़ती दिखीं आलिया और शरवरी

ट्रेलर की शुरुआत बॉबी से होती है, जो अपने मिशन 'अल्फा' के जरिए भारत देश को तबाह करना चाहता है। इस मिशन के लिए वह 'सीता' (आलिया) नाम की बच्ची काे बचपन से ट्रेन करता है। यहीं से अल्फा के खिलाफ जंग शुरू होती है। आलिया और शरवरी मिलकर बॉबी के खिलाफ यह जंग लड़ती हैं। दोनों का दमदार एक्शन देखने लायक है। अंत में ऋतिक 'रक्षक' बनकर जबरदस्त कैमियो करते हैं। 'अल्फा' 3 जुलाई को रिलीज हो रही है।