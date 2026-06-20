'द फैमिली मैन' वाले शारिब हाशमी की नई सीरीज 'डबल लाइफ हसबैंड' की शूटिंग पूरी, फोन पर मिलेगा सिनेमा जैसा अनोखा मजा
'द फैमिली मैन' और 'असुर' जैसे सुपरहिट शो से मशहूर हुए अभिनेता शारिब हाशमी ने अपनी नई वेब सीरीज 'डबल लाइफ हसबैंड' की शूटिंग पूरी कर ली है। इस सीरीज को सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर सादिक इकबाल और मनीष जैस ने मिलकर बनाया है।
ये सीरीज खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है, जो अपने मोबाइल पर वीडियो देखना पसंद करते हैं। इसे मोबाइल पर बेहतरीन तरीके से देखने के लिए सीधा और आड़ा दोनों तरह के फॉर्मेट में शूट किया गया है, ताकि दर्शकों को फोन पर ही सिनेमा जैसा एक बिल्कुल नया अनुभव मिल सके।
चलते-फिरते मिलेगा हाई-क्वालिटी ड्रामा
'डबल लाइफ हसबैंड' सीरीज को 'सोशियो इन्फ्लुएंसर' के बैनर तले सादिक इकबाल और मनीष जैस ने मिलकर बनाया है। ये टीम उन लोगों के लिए तेज रफ्तार ड्रामा, गहरी भावनाओं और हाई-क्वालिटी कंटेंट तैयार करती है जो चलते-फिरते वीडियो देखना पसंद करते हैं। 'रॉकेट रील्स' के पास आगे भी ऐसे कई प्रोजेक्ट्स तैयार हैं, जो इसे मोबाइल पर वीडियो देखने वालों के लिए एक भरोसेमंद नाम बनाते हैं।