'द फैमिली मैन' वाले शारिब हाशमी की नई सीरीज 'डबल लाइफ हसबैंड' की शूटिंग पूरी, फोन पर मिलेगा सिनेमा जैसा अनोखा मजा मनोरंजन Jun 20, 2026

'द फैमिली मैन' और 'असुर' जैसे सुपरहिट शो से मशहूर हुए अभिनेता शारिब हाशमी ने अपनी नई वेब सीरीज 'डबल लाइफ हसबैंड' की शूटिंग पूरी कर ली है। इस सीरीज को सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर सादिक इकबाल और मनीष जैस ने मिलकर बनाया है।

ये सीरीज खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है, जो अपने मोबाइल पर वीडियो देखना पसंद करते हैं। इसे मोबाइल पर बेहतरीन तरीके से देखने के लिए सीधा और आड़ा दोनों तरह के फॉर्मेट में शूट किया गया है, ताकि दर्शकों को फोन पर ही सिनेमा जैसा एक बिल्कुल नया अनुभव मिल सके।