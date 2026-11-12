शरद केलकर के लिए 'रामायण' में यश की आवाज बनना नहीं था आसान

'रामायण' में रावण की आवाज देना शरद केलकर के लिए नहीं था आसान, बताई इसकी वजह

लेखन अंशिका शुक्ला 04:08 pm Nov 12, 202604:08 pm

क्या है खबर?

फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म में रावण के किरदार में यश के अभिनय की हर तरफ तारीफ हो रही है। वहीं, दर्शक हिंदी वर्जन में यश के लिए डबिंग करने वाले शरद केलकर की दमदार आवाज को भी खूब पसंद कर रहे हैं। हाल ही में फिल्म 'काली खेती' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में शरद ने 'रामायण' के लिए डबिंग करने का अनुभव साझा किया और यश के काम की जमकर तारीफ भी की।