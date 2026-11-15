शरद कपूर ने अवसाद के बारे में की बात

आर्थिक तंगी और डिप्रेशन से परेशान शरद कपूर ने मांगा काम, वीडियो में बयां किया दर्द

लेखन सयाली 06:04 pm Nov 15, 202606:04 pm

क्या है खबर?

शाहरुख खान की फिल्म 'जोश' में अहम भूमिका निभाने वाले अभिनेता शरद कपूर इन दिनों आर्थिक तंगी और डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसे देखकर लोगों ने उनकी सेहत और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई थी। अब अभिनेता ने एक नए वीडियो में खुलासा किया है कि उन्हें काम की जरूरत है। उन्होंने डिप्रेशन और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से निपटने के बारे में खुलकर बात की है।