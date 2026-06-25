शंकर महादेवन का चौंकाने वाला खुलासा, बोले- 'दिल चाहता है' के सभी गाने सिर्फ साढ़े 3 दिन में हुए थे तैयार

शंकर का 'आनंदम' कॉन्सर्ट 27 जून को होगा प्रीमियर

एक तरफ जहां 'दिल चाहता है' अपनी सिल्वर जुबली मना रहा है, वहीं 'कभी अलविदा ना कहना' और 'डॉन' की सालगिरह भी आ रही है।

इन सब के बीच, शंकर अपने नए प्रोजेक्ट 'आनंदम: द सिम्फनी ऑफ डिवोशन' के लिए कमर कस रहे हैं। वह इसे अपना अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मानते हैं। इसमें कर्नाटक संगीत की जड़ों को ग्रुप सिंगिंग के साथ मिलाकर भक्ति संगीत को एक नया रूप दिया गया है।

यह कॉन्सर्ट 27 जून को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है। इसमें दर्शकों को कुछ नया और एम्बिशियस देखने को मिल सकता है।