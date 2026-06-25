शंकर महादेवन का चौंकाने वाला खुलासा, बोले- 'दिल चाहता है' के सभी गाने सिर्फ साढ़े 3 दिन में हुए थे तैयार

शंकर महादेवन का चौंकाने वाला खुलासा, बोले- 'दिल चाहता है' के सभी गाने सिर्फ साढ़े 3 दिन में हुए थे तैयार
'दिल चाहता है' को इस साल 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस फिल्म का वो साउंडट्रैक जिसने शंकर-एहसान-लॉय को मशहूर किया था, उसकी कहानी बहुत दिलचस्प है।
शंकर महादेवन ने बताया कि फिल्म के सभी 6 गाने निर्देशक रितेश सिधवानी के घर पर हुए एक क्रिएटिव रिट्रीट के दौरान सिर्फ साढ़े 3 दिन में तैयार हो गए थे।
असल में, मशहूर टाइटल ट्रैक पहले फिल्म के किसी और हिस्से के लिए बनाया गया था, लेकिन शंकर को लगा कि यह मुख्य गाने के तौर पर ज्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए, उन्होंने इसे बदल दिया और यह एल्बम की पहचान बन गया।
शंकर का 'आनंदम' कॉन्सर्ट 27 जून को होगा प्रीमियर
एक तरफ जहां 'दिल चाहता है' अपनी सिल्वर जुबली मना रहा है, वहीं 'कभी अलविदा ना कहना' और 'डॉन' की सालगिरह भी आ रही है।
इन सब के बीच, शंकर अपने नए प्रोजेक्ट 'आनंदम: द सिम्फनी ऑफ डिवोशन' के लिए कमर कस रहे हैं। वह इसे अपना अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मानते हैं। इसमें कर्नाटक संगीत की जड़ों को ग्रुप सिंगिंग के साथ मिलाकर भक्ति संगीत को एक नया रूप दिया गया है।
यह कॉन्सर्ट 27 जून को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है। इसमें दर्शकों को कुछ नया और एम्बिशियस देखने को मिल सकता है।