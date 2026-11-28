शनाया कपूर ने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री की मुश्किलों पर खुलकर बात की। 'वी द वुमन' इवेंट में उन्होंने बताया कि फिल्मी परिवार से होने के बावजूद उनका सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने नवंबर, 2022 में एक फिल्म साइन की थी, लेकिन अगले ही दिन वो रद्द हो गई। इसके अलावा उन्होंने 2 और प्रोजेक्ट्स पर कई ेहफ्तों तक काम किया, लेकिन वे कभी रिलीज ही नहीं हो पाए।