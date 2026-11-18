शनाया कपूर भी अब इंस्टाग्राम पर छाए वायरल 'शनाया' मीम ट्रेंड का हिस्सा बन गई हैं। इस मीम में लोग अक्सर शहरी जीवनशैली से जुड़े खास तरह की धारणाओं का मजाक उड़ाते हैं।

अपने वीडियो में, एक शख्स उनसे कहता है, "तुम तो बिल्कुल गांव की लगती हो," जिस पर शनाया मजेदार अंदाज में पलटवार करती हुई कहती हैं, "मैंने अभी-अभी 6 एपिसोड एक मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में बिताए हैं, आखिर मैंने तुम्हारे पुरखों का क्या बिगाड़ा है?"

शनाया का यह हल्का-फुल्का मजाकिया अंदाज अब ऑनलाइन खूब पसंद किया जा रहा है और लोग इस पर खूब हंस रहे हैं।