शनाया कपूर ने अपने वायरल मीम को लेकर कह दी ऐसी बात, फैंस भी नहीं रोक पाए हंसी
शनाया कपूर भी अब इंस्टाग्राम पर छाए वायरल 'शनाया' मीम ट्रेंड का हिस्सा बन गई हैं। इस मीम में लोग अक्सर शहरी जीवनशैली से जुड़े खास तरह की धारणाओं का मजाक उड़ाते हैं।
अपने वीडियो में, एक शख्स उनसे कहता है, "तुम तो बिल्कुल गांव की लगती हो," जिस पर शनाया मजेदार अंदाज में पलटवार करती हुई कहती हैं, "मैंने अभी-अभी 6 एपिसोड एक मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में बिताए हैं, आखिर मैंने तुम्हारे पुरखों का क्या बिगाड़ा है?"
शनाया का यह हल्का-फुल्का मजाकिया अंदाज अब ऑनलाइन खूब पसंद किया जा रहा है और लोग इस पर खूब हंस रहे हैं।
शनाया जियो हॉटस्टार पर नए शो का प्रमोशन कर रही
शनाया का यह वीडियो तब सामने आया है, जब वह अपने नए शो 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' को प्रमोट कर रही हैं।
यह शो 13 नवंबर, 2026 को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुआ है। इंटरनेट के इस मजेदार ह्यूमर को अपने नए शो के लॉन्च के साथ जोड़कर, शनाया यह पक्का कर रही हैं कि उनका मीम गेम और डिजिटल प्रेजेंस दोनों ही युवा फैंस के बीच मजबूत बने रहें।