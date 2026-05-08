शक्ति कपूर ने अपनी मौत की अफवाहों पर लगाया विराम, दोषियों के खिलाफ दर्ज कराएंगे FIR
दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता शक्ति कपूर ने अपनी मौत की वायरल अफवाहों पर विराम लगा दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए उन्होंने कहा, "नमस्ते सबको, मेरी मौत की खबरें पूरी तरह फर्जी हैं। मैं पूरी तरह स्वस्थ और खुश हूँ, कृपया ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें।"
शक्ति कपूर वीडियो में काफी सहज नजर आए। उन्होंने इस हरकत पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए यह भी साफ कर दिया कि वे झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराएंगे।
प्रशंसकों ने जताई राहत
उनके कमेंट सेक्शन में प्रशंसकों ने राहत और समर्थन भरे संदेशों की बाढ़ ला दी, जैसे कि लीजेंड कभी नहीं मरते और शेर जिंदा है। जय हो। जिन लोगों ने उन्हें क्राइम मास्टर गोगो या नंदू के रूप में देखा है, उनके लिए तो ये साफ है कि उनका लीजेंड वाला रुतबा आज भी बरकरार है। पिछली बार 2025 में आई फिल्म 'मेरे हसबेंड की बीवी' में नजर आए शक्ति कपूर आज भी एक जाना-पहचाना चेहरा हैं और हां वो श्रद्धा कपूर के पिता भी हैं।