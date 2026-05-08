शक्ति कपूर ने अपनी मौत की अफवाहों पर लगाया विराम, दोषियों के खिलाफ दर्ज कराएंगे FIR मनोरंजन May 08, 2026

दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता शक्ति कपूर ने अपनी मौत की वायरल अफवाहों पर विराम लगा दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए उन्होंने कहा, "नमस्ते सबको, मेरी मौत की खबरें पूरी तरह फर्जी हैं। मैं पूरी तरह स्वस्थ और खुश हूँ, कृपया ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें।"

शक्ति कपूर वीडियो में काफी सहज नजर आए। उन्होंने इस हरकत पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए यह भी साफ कर दिया कि वे झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराएंगे।