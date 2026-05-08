फीफा वर्ल्ड कप 2026: मैदान पर लौटेगी शकीरा की आवाज, बर्ना बॉय के साथ मिलकर तैयार किया आधिकारिक एंथम
फीफा वर्ल्ड कप और शकीरा की जोड़ी एक बार फिर मैदान पर लौटने को तैयार है। शकीरा ने नाइजीरियाई गायक बर्ना बॉय के साथ मिलकर 2026 वर्ल्ड कप का आधिकारिक एंथम 'दाइ दाइ' रिलीज कर दिया है। ये गाना 14 मई को लॉन्च होगा, जबकि टूर्नामेंट की शुरुआत 11 जून से होगी। 'वाका वाका' जैसी वैश्विक सफलता के बाद, यह शकीरा का तीसरा वर्ल्ड कप एंथम है, जिसे लेकर फुटबॉल प्रेमियों में भारी उत्साह है।
मारकाना स्टेडियम में प्रशंसकों ने देखी 'दाइ दाइ' की झलक
रियो के ऐतिहासिक मारकाना स्टेडियम में प्रशंसकों को 'दाइ दाइ' गाने की पहली भव्य झलक देखने को मिली, जहां शकीरा ने अपनी शानदार प्रस्तुति से समां बांध दिया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 इस बार ऐतिहासिक होने वाला है, जिसकी मेजबानी पहली बार कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको मिलकर कर रहे हैं। 11 जून से 19 जुलाई तक चलने वाले इस महाकुंभ में रिकॉर्ड 48 टीमें हिस्सा लेंगी, जिससे इस बार रोमांच पहले से कहीं ज्यादा होगा।