फीफा वर्ल्ड कप 2026: मैदान पर लौटेगी शकीरा की आवाज, बर्ना बॉय के साथ मिलकर तैयार किया आधिकारिक एंथम मनोरंजन May 08, 2026

फीफा वर्ल्ड कप और शकीरा की जोड़ी एक बार फिर मैदान पर लौटने को तैयार है। शकीरा ने नाइजीरियाई गायक बर्ना बॉय के साथ मिलकर 2026 वर्ल्ड कप का आधिकारिक एंथम 'दाइ दाइ' रिलीज कर दिया है। ये गाना 14 मई को लॉन्च होगा, जबकि टूर्नामेंट की शुरुआत 11 जून से होगी। 'वाका वाका' जैसी वैश्विक सफलता के बाद, यह शकीरा का तीसरा वर्ल्ड कप एंथम है, जिसे लेकर फुटबॉल प्रेमियों में भारी उत्साह है।