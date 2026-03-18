शकीरा ने स्थगित किया अपना भारत कॉन्सर्ट

फ्लिपराची और कान्ये वेस्ट के बाद शकीरा ने स्थगित किया भारत टूर, बताई ये वजह

लेखन ज्योति सिंह 03:32 pm Mar 18, 202603:32 pm

क्या है खबर?

पॉप गायिका शकीरा के भारत टूर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जो अप्रैल, 2026 में होना था। हालांकि, भू-राजनीतिक तनाव और क्षेत्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गायिका ने फिलहाल के लिए अपना कॉन्सर्ट स्थगित कर दिया है। इसका असर 'फीडिंग इंडिया' पर भी पड़ेगा जो भूख और कुपोषण के खिलाफ जागरूकता फैलाने का बड़ा माध्यम है। इससे पहले, कान्ये वेस्ट और 'धुरंधर' के गाने 'फा9ला' से लोकप्रिय हुए फ्लिपराची का शो भी स्थगित हुआ है।