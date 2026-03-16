कान्ये वेस्ट का भारत में शो मई तक के लिए स्थगित

अमेरिकी रैपर कान्ये वेस्ट का भारत में कॉन्सर्ट स्थगित, जानिए कब होगा शो

लेखन ज्योति सिंह 02:58 pm Mar 16, 202602:58 pm

क्या है खबर?

मशहूर अमेरिकी रैपर-गायक कान्ये वेस्ट के लाइव कॉन्सर्ट का भारतीय फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनका यह शो 29 मार्च को होने वाला था जिसे आखिरी वक्त में स्थगित कर दिया गया है। बेशक यह खबर दिल तोड़ने जैसी है, लेकिन रैपर का कॉन्सर्ट 2 महीने बाद के लिए तय कर दिया गया है। इसका मतलब है कि थोड़ा देर से ही सही, लेकिन कान्ये वेस्ट भारतीय फैंस के बीच शानदार प्रस्तुति जरूर देंगे।