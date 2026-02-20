शकीरा 19 साल बाद भारत में परफॉर्म करेंगी

शकीरा की लाइव प्रस्तुति से फिर मंत्रमुग्ध होंगे भारतीय फैंस, कब-कहां होगा कॉन्सर्ट?

लेखन ज्योति सिंह 06:32 pm Feb 20, 202606:32 pm

क्या है खबर?

लैटिन पॉप की ग्लोबल स्टार शकीरा 19 साल बाद भारत की जमीन पर कदम रखने के लिए तैयार हैं। 2007 में अपने 'ऑरल फिक्सेशन टूर' के दौरान मुंबई में यादगार प्रस्तुति देने के बाद गायिका दोबारा से वापसी कर रही हैं। इस खबर ने फैंस को अभी से उत्साहित कर दिया है। अप्रैल, 2026 में उनके शो का आयोजन दिल्ली और मुंबई में किया जाएगा। आयोजकों ने इससे जुड़ी सभी जानकारी को जारी कर दिया गया है।