शकीरा-बर्न बॉय का FIFA वर्ल्ड कप में जलवा, 'दाई दाई' गाने से मचाएंगे हंगामा

फाइनल हाफटाइम शो में होंगे यह मुख्य कलाकार

शकीरा एक बार फिर FIFA के मंच पर लौट रही हैं। इससे पहले उन्होंने 'वाका वाका' से सबको अपना दीवाना बना दिया था।

अब वह 19 जुलाई को न्यू यॉर्क-न्यू जर्सी में होने वाले FIFA के पहले फाइनल हाफटाइम शो में सह-मुख्य कलाकार के तौर पर दिखेंगी।

'दाई दाई' 18 गानों के एल्बम का हिस्सा है। इस एल्बम में लिसा, अनीता, रेमा, द रोलिंग स्टोन्स और मेजर लेजर जैसे दुनियाभर के बड़े सितारे शामिल हैं। इसे अभी से प्री-सेव किया जा सकता है।