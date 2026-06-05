शकीरा-बर्न बॉय का FIFA वर्ल्ड कप में जलवा, 'दाई दाई' गाने से मचाएंगे हंगामा
शकीरा और बर्ना बॉय 2026 के FIFA वर्ल्ड कप के उद्घाटन समारोह में मेक्सिको सिटी में 'दाई दाई' गाना पेश करेंगे। यह गाना टूर्नामेंट का आधिकारिक गीत है।
हन्ना लक्स डेविस ने 'दाई दाई' के गाने का वीडियो को निर्देशित किया है। इसमें दर्शकों को मेक्सिको सिटी के मशहूर 'एंजेल ऑफ इंडिपेंडेंस' से लेकर शकीरा और अफ्रीकी बच्चों वाले शानदार रेगिस्तानी नजारों तक ले जाया गया है।
फाइनल हाफटाइम शो में होंगे यह मुख्य कलाकार
शकीरा एक बार फिर FIFA के मंच पर लौट रही हैं। इससे पहले उन्होंने 'वाका वाका' से सबको अपना दीवाना बना दिया था।
अब वह 19 जुलाई को न्यू यॉर्क-न्यू जर्सी में होने वाले FIFA के पहले फाइनल हाफटाइम शो में सह-मुख्य कलाकार के तौर पर दिखेंगी।
'दाई दाई' 18 गानों के एल्बम का हिस्सा है। इस एल्बम में लिसा, अनीता, रेमा, द रोलिंग स्टोन्स और मेजर लेजर जैसे दुनियाभर के बड़े सितारे शामिल हैं। इसे अभी से प्री-सेव किया जा सकता है।