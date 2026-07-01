2026 में एक्शन का तूफान, शाहरुख खान 'किंग' बनकर लौटे; आलिया भट्ट 'अल्फा' से मचाएंगी तहलका
भारतीय एक्शन सिनेमा के लिए 2026 का साल बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस साल कई बड़े सितारे एक्शन फिल्मों में अपना जलवा दिखाएंगे।
शाहरुख खान 'किंग' के साथ वापस लौट रहे हैं, वहीं आलिया भट्ट 'अल्फा' के साथ पहली बार एक्शन की दुनिया में कदम रखेंगी। दर्शकों के लिए ढेर सारे सीक्वल और नई-नई कहानियों का इंतजार खत्म होने वाला है।
ये सीक्वल और सितारे हैं चर्चा में
शाहरुख की 'किंग' उनकी हिट एक्शन फिल्मों की सफल कड़ी को आगे बढ़ाएगी। वहीं, आलिया 'अल्फा' के साथ स्पाई यूनिवर्स में कदम रखेंगी, जिसमें दमदार एक्शन दृश्य और उलझे हुए किरदार देखने को मिलेंगे।
अदिवी सेष अपनी हिट फिल्म 'गुडचारी' के सीक्वल 'G2' में एक बार फिर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। अली फजल अपनी वेब सीरीज 'मिर्जापुर' की दुनिया को अब बड़े पर्दे पर ला रहे हैं, जबकि यश अपनी फिल्म 'टॉक्सिक' के साथ दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं।
फिल्म की कहानी और इसके विजुअल्स की वजह से 'टॉक्सिक' पहले से ही चर्चा में है।