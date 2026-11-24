शाहरुख-करीना की 'किंग' के नए गाने ने बढ़ाई हलचल

'किंग' को लेकर बढ़ा फैंस का उत्साह, शाहरुख-करीना के गाने की रिलीज की तारीख आई सामने

लेखन अंशिका शुक्ला 01:41 pm Nov 24, 202601:41 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार शाहरुख खान इस क्रिसमस पर सिद्धार्थ आनंद की फिल्म 'किंग' के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने के लिए तैयार हैं। फिल्म का पहला गाना 'तू मिल जाए तो' पहले ही चार्ट्स में अपनी जगह बना चुका है। अब शाहरुख और सिद्धार्थ फिल्म के दूसरे गाने की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, 'किंग' का दूसरा गाना 'डैडी कूल' 25 नवंबर, 2026 को रिलीज हो सकता है।