शाहरुख खान ने खोला घर का राज, बताया गौरी के बनाए नियमों के आगे कैसे झुकते

फिल्म निर्माता करण जौहर ने कार्यक्रम में शाहरुख से पूछा कि ऐसी कौन सी एक चीज है, जिसे करने की उन्हें अपने ही घर में इजाजत नहीं है।

इसका जवाब देते हुए शाहरुख ने कहा, "मुझे अपने ही घर में कुछ भी करने की इजाजत नहीं है। घर के बाहर, मैं और बच्चे आजाद हैं।"

शाहरुख ने मजाक में आगे कहा कि उन्हें और उनके बच्चों को अपने घर के बारे में कुछ भी आलोचना करने की छूट नहीं है।